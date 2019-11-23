Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.

Футболист "Зенита" Артем Дзюба показал свои бомбардирские качества в матче чемпионата России с казанским "Рубином" и очень помог команде, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России выиграл у "Рубина" в Казани со счетом 2:1.

Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России

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