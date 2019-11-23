РПЛ
РИА НовостиСемак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболист "Зенита" Артем Дзюба показал свои бомбардирские качества в матче чемпионата России с казанским "Рубином" и очень помог команде, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России выиграл у "Рубина" в Казани со счетом 2:1.
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Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
— Сергей Семак, российский футболистФорпост Северо-Запад 09:55
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