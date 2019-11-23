РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиСемак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Футболист "Зенита" Артем Дзюба показал свои бомбардирские качества в матче чемпионата России с казанским "Рубином" и очень помог команде, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. "Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России выиграл у "Рубина" в Казани со счетом 2:1.
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Сергей Семак
Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
— Сергей Семак, российский футболистФорпост Северо-Запад 09:55

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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