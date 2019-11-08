Футбол

News.ruNews.ruСемак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нападающий Александр Кокорин мог бы выйти на поле в первой половине чемпионата России и принести пользу петербургской команде. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».
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с чего всё началось

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".
Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30

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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30

Семак: «Кокорин смог бы играть и помогать „Зениту“ уже сейчас»

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
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Москва 24 вчера в 11:45
Общество

Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась

Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Коммерсантъ вчера в 13:46
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
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Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

Спорт-Экспресс вчера в 15:55
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Происшествия

Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона

В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.
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РИА Новости вчера в 11:20
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Ракетный удар ополчения в Донбассе в качестве ответа: о тяжелых последствиях сообщили в ВСУ

История с ответным ракетным ударом по позициям ВСУ со стороны военных одной из народных республик Донбасса получила продолжение.
Южный Федеральный вчера в 23:32
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Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности

Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты.
Коммерсантъ вчера в 05:10
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В Боливии некоторые полицейские поддержали протестующих

Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября.
Эхо Москвы вчера в 22:32
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Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа

Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
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РБК вчера в 21:48
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Макрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 07 ноября в 15:45
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт 07 ноября в 17:20
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У Задорова диагностирован перелом челюсти

Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

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РИА Новости вчера в 14:33
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Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
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Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.
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Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

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Газета.Ru вчера в 21:34
Политика

Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам

ТАСС вчера в 19:43
Спорт

Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь

Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
Чемпионат вчера в 14:10
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