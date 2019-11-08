Футбол
News.ruСемак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нападающий Александр Кокорин мог бы выйти на поле в первой половине чемпионата России и принести пользу петербургской команде. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».
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Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30
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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»
Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
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История с ответным ракетным ударом по позициям ВСУ со стороны военных одной из народных республик Донбасса получила продолжение.
Южный Федеральный вчера в 23:32
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Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября.
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РБК вчера в 21:48
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Газета.Ru 07 ноября в 15:45
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РИА Новости вчера в 14:33
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Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Политика
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