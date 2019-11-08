Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".

с чего всё началось

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нападающий Александр Кокорин мог бы выйти на поле в первой половине чемпионата России и принести пользу петербургской команде. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».

Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас

Спорт день за днем

Армия и оружие Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.

Политика Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Общество «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Авто На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».

Происшествия Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Происшествия Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.

Происшествия В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.

Шоу-бизнес Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН.

Шоу-бизнес «Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.

Армия и оружие Иностранный беспилотник сбили в Иране В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.

Теннис Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Технологии МТС создала устройство для наблюдения за сотрудниками Устройства позволяют удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности и наблюдать за состоянием сотрудников во время работы, говорили компании.

Здоровье Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Шоу-бизнес Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.