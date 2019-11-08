Футбол
News.ruСемак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нападающий Александр Кокорин мог бы выйти на поле в первой половине чемпионата России и принести пользу петербургской команде. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».
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Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30
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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»
Спорт-Экспресс07 ноября в 16:30
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