Футбол
Neva.TodayСемак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы. Об этом главный тренер команды Сергей Семак. Как сообщает ТАСС, Семак отметил, что у Лунева есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу.
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Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.ТАСС Спорт10:09
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Сергей Семак: у Андрея Лунева есть повреждение, которое мешает тренироваться в полную силу
Петербургский дневник12:59
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Восстановлена работа котельной в селе Оленек, где 28 октября вспыхнул пожар.
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Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самым высоким значением показателя оказалась Ингушетия. В этом регионе безработица составила 26,2%.