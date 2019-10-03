Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

с чего всё началось

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы. Об этом главный тренер команды Сергей Семак. Как сообщает ТАСС, Семак отметил, что у Лунева есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу.

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