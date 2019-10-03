Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

с чего всё началось

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы. Об этом главный тренер команды Сергей Семак. Как сообщает ТАСС, Семак отметил, что у Лунева есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу.

Политика Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Политика МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.

Общество Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны.

Армия и оружие Тело лидера террористов аль-Багдади утопили в море Утопить останки аль-Багдади в море было решено для того, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, пояснили американские власти.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Технологии Uber показала дрон для доставки еды Uber представила беспилотный дрон, который будет доставлять еду пользователям сервиса Uber Eats.

Происшествия СК завел дело против сотрудников полиции Ступино Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.

Армия и оружие Российские военные построили стратегический мост через Евфрат в Сирии Российские и сирийские военные возвели мост через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора. Эту переправу жители ждали несколько лет.

Наука Российские ученые нашли причины сердечных патологий Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН под руководством Юрия Кокоза обнаружили на поверхности кардиомицитов — клеток сердечной мышцы, специализированные рецепторы — альфа2-адренорецепторы, ответственные за синтез молекул оксида азота (NO) и снижение уровня ионов внутриклеточного кальция.

Политика В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Авто Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.

Общество Синоптики предупредили о мокром снеге и гололедице в Москве Во второй половине дня 29 октября в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха не поднимется выше +4-6°С. Ночью столбик термометра опустится до -1°С.

Энергетика «Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири» "Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1» Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,13 копейки - до 70,7769 рубля, курс доллара уменьшился на 3,8 копейки - до 63,832 рубля, следует из данных Банка России.

Хоккей Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.

Культура Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).