Футбол

78.ru78.ruСемак заявил, что Лунёв не играет из-за травмы

Зенит — Томь
30 октября
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв потерял место в воротах команды из-за травмы. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось

Семак: вратарь «Зенита» Лунев из-за травмы не может тренироваться в полную силу

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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