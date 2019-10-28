Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

с чего всё началось

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв потерял место в воротах команды из-за травмы. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт ТАСС.

Семак заявил, что Лунёв не играет из-за травмы

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