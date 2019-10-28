Футбол
78.ruСемак заявил, что Лунёв не играет из-за травмы
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв потерял место в воротах команды из-за травмы. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт ТАСС.
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Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.ТАСС Спорт10:09
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Сергей Семак: у Андрея Лунева есть повреждение, которое мешает тренироваться в полную силу
Петербургский дневник12:59
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Происшествия
Джаред Падалеки оказался в тюрьме
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
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Новую Call of Duty обвинили в антироссийской пропаганде
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Умер советский диссидент Владимир Буковский
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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Происшествия
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Общество
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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Футбол
Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения
"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Гаджеты
Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Гаджеты
Первый в мире неубиваемый смартфон с Helio P90, камерой на 48 Мп и 10-кратным зумом поступает в продажу
Еще весной появились сведения о том. что флагманский защищенный телефон Ulefone Armor 7 будет комплектоваться новейшим чипсетом Helio P90 от MediaTek и тройной камерой разрешением 48 Мп.
Экономика
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Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
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Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Киберспорт
Blizzard готовится к анонсу Overwatch 2
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
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