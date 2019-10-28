Футбол

МР7.руМР7.руВратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы

Зенит — Томь
сегодня
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС. Голкипер не может даже тренироваться в полную силу. «Думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы», — сказал Семак.
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Семак: вратарь «Зенита» Лунев из-за травмы не может тренироваться в полную силу

Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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