Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

с чего всё началось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС. Голкипер не может даже тренироваться в полную силу. «Думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы», — сказал Семак.

Вратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы

Авто Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.

Происшествия Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Здоровье Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против Турции Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.

Происшествия Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, "поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете" в здании администрации президента РФ, "тем самым распорядившись ими".

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Экономика Новая система пенсионных накоплений представлена в России Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.