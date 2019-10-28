Футбол

Фонтанка.РуФонтанка.РуСемак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы

Зенит — Томь
30 октября
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы. Об этом в понедельник, 28 октября, в интервью ТАСС заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
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