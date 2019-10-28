Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы. Об этом в понедельник, 28 октября, в интервью ТАСС заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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