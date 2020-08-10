Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
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Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса
У одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус, сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.В источнике
С чего всё началось
У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, — отметил
он в эфире телеканала «Россия 24».
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