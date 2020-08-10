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Российская газета
Российская газета

Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус

У одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус, сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.В источнике
С чего всё началось
У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, — отметил
 он в эфире телеканала «Россия 24».
News.ru03:58
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Sports.ru

Биатлонист Вьюхин о победе «Зенита» в РПЛ: «Интриги не было. То же самое будет и в следующем сезоне»

Sports.ru04:50
Матч ТВ

У одного из игроков «Зенита» подтвержден коронавирус

Матч ТВ02:03
Фонтанка.Ру

В «Зените» выявлен первый случай коронавируса

Фонтанка.Ру03:10
78.ru

Семак подтвердил коронавирус у одного из футболистов «Зенита»

78.ru02:57
Спорт-Экспресс

У одного игрока «Зенита» подтвержден коронавирус. Он на карантине

Спорт-Экспресс02:48
Sport.ru

В «Зените» выявлен один случай заражения коронавирусом

Sport.ru03:14
Вести.Ru

Сергей Семак сообщил о выявленном коронавирусе у игрока «Зенита»

Вести.Ru02:10

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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МВД Белоруссии заявило о 3 тысячах задержанных в ходе протестных акций

Как сообщает «ТАСС», в понедельник, 10 августа, Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало сообщение, что в ходе незаконных акций и беспорядков в день выборов президента было задержано примерно 3 тысячи человек, из которых в столице более тысячи.
ГЛАС.RU05:16
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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