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Российская газета
Российская газета

Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус

У одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус, сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.В источнике
С чего всё началось
У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, — отметил
 он в эфире телеканала «Россия 24».
News.ru03:58
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Матч ТВ

У одного из игроков «Зенита» подтвержден коронавирус

Матч ТВ02:03
Sport.ru

В «Зените» выявлен один случай заражения коронавирусом

Sport.ru03:14
Фонтанка.Ру

В «Зените» выявлен первый случай коронавируса

Фонтанка.Ру03:10
78.ru

Семак подтвердил коронавирус у одного из футболистов «Зенита»

78.ru02:57
Спорт-Экспресс

У одного игрока «Зенита» подтвержден коронавирус. Он на карантине

Спорт-Экспресс02:48
Sports.ru

Биатлонист Вьюхин о победе «Зенита» в РПЛ: «Интриги не было. То же самое будет и в следующем сезоне»

Sports.ru04:50
Вести.Ru

Сергей Семак сообщил о выявленном коронавирусе у игрока «Зенита»

Вести.Ru02:10

Широков: Федун сдержит обещание о снятии «Спартака» с чемпионата

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков выразил уверенность, что председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун сдержит свое обещание о снятии "Спартака" с чемпионата России.
Широков: Федун сдержит обещание о снятии «Спартака» с чемпионата
РИА Новости03:56

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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