Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Смотрите также
Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии
В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом
СК Беларуси возбудил уголовные дела за насилие против милиции
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Добровинский заявил о новом повороте в деле Ефремова
МВД Белоруссии отрицает, что в ходе беспорядков в Минске погиб человек
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Россиянин зарубил топором мешавшего ему спать соседа
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом
Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
У одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус, сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.В источнике
С чего всё началось
У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, — отметил
он в эфире телеканала «Россия 24».
Подробнее о событии