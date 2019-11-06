Лига чемпионов

Online47.ruOnline47.ruСемак: «Пока есть шансы, будем бороться»

Зенит — РБ Лейпциг
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
6′
45′+5′
Диего Демме
46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
46′
61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
66′
67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
70′
76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
85′
Далер Кузяев
88′
2 фото
Пока шансы остаются, будем пытаться их использовать, выкладываться и привыкать играть в этом турнире.
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Семак: «Пока есть шансы, будем бороться»

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