Пока шансы остаются, будем пытаться их использовать, выкладываться и привыкать играть в этом турнире.

Семак: «Пока есть шансы, будем бороться»

Спорт день за днем

Футбол Анчелотти может быть уволен из «Наполи» Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост, об этом сообщает Sport24 со ссылкой, ряд итальянских СМИ.

Политика «Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Гаджеты Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.

Экономика Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.

Экономика Экспорт автомобилей из России вырос на треть Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.

Происшествия Второго сбежавшего пациента психбольницы задержали в Чите В Чите полиция задержала второго пациента психбольницы, сбежавшего 6 ноября.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Политика Лавров прокомментировал признание Элладской церковью ПЦУ Глава российского МИДа Сергей Лавров в среду, 6 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом прокомментировал признание Элладской православной церковью ПЦУ.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

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Шоу-бизнес Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.

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Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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Политика NI: Западу нужно признать Крым российским Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России.

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