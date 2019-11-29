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Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак: «Спартак» играет строже в обороне

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака». Семак отметил, что сейчас московский «Спартак» стал строже играть в обороне.
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