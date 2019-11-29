Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака». Семак отметил, что сейчас московский «Спартак» стал строже играть в обороне.

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Политика Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Происшествия Внучка нашла безголовый скелет бабушки и набитый деньгами рюкзак По данным 47news, в четверг, 28 ноября, в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на территории участка садоводства "Дружба" она случайно нашла скелетированные останки своей бабушки, которая пропала в октябре 2019 года.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Политика Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях.

Общество Россия отказалась от «лунной гонки» Россия не будет участвовать в новой «лунной гонке», хотя продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, заявил представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

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