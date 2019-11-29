Лига чемпионов
Gazeta.SPbСемак: «Спартак» играет строже в обороне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче против «Спартака». Семак отметил, что сейчас московский «Спартак» стал строже играть в обороне.
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Главный тренер «Зенита» поделился своими ожиданиями от воскресной битвы двух столиц
Невские Новостивчера в 07:05
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
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Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
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Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Первые российские электрокары получили бюджетный ценник
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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Skoda начала производство нового поколения Skoda Octavia
Новое поколение семейства модели Skoda Octavia дебютировало в начале месяца.
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Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
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Происшествия
Внучка нашла безголовый скелет бабушки и набитый деньгами рюкзак
По данным 47news, в четверг, 28 ноября, в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на территории участка садоводства "Дружба" она случайно нашла скелетированные останки своей бабушки, которая пропала в октябре 2019 года.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
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Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии
Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
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Россия отказалась от «лунной гонки»
Россия не будет участвовать в новой «лунной гонке», хотя продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, заявил представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.
Политика
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
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Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.