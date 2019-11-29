Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак: «Спартак» играет строже в обороне

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оборона Тедеско: почему «Спартак» мало пропускает?

Спорт-Экспрессвчера в 08:00

Семак считает, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите

RT на русскомвчера в 06:21

Семак: «Состояние Жиркова вызывает тревогу»

Sport.ruвчера в 07:14

Главный тренер «Зенита» поделился своими ожиданиями от воскресной битвы двух столиц

Невские Новостивчера в 07:05

«Зенит» ждёт ещё один сложный матч, заявил тренер Семак

Мойка78вчера в 06:55

Сергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне

Советский спортвчера в 06:37

Семак перед дерби двух столиц говорил об игре «Спартака», Тедеско — о горячем настрое Дзюбы, VAR и депортации из страны

Матч ТВвчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

RT на русском вчера в 08:24
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Гаджеты

Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
RuNews24.ru вчера в 13:01
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 27 ноября в 04:20
Происшествия

Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Национальная служба новостей вчера в 12:12
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Политика

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
РИА Новости 03:07
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru вчера в 09:20
Фигурное катание

Медведева: я уже устала отвечать на вопросы о четверных прыжках

Двухкратная серебряная олимпийская призерка по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об однотипных вопросах от журналистов после соревнований.
Газета.Ru 02:30
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Происшествия

МВД завело дело по факту смертельной аварии под Красноярском

Следствие возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноярском крае, участниками которого стали легковушка и грузовик.
Газета.Ru 02:44
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online 28 ноября в 10:08
Политика

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.
Политика Сегодня вчера в 13:35
Здоровье

Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

РИА Новости 28 ноября в 05:14
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии

Чемпионат вчера в 10:00
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
РБК 01:52
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой

С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Летидор вчера в 01:32
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Общество

Тольятти и Самара падают в рейтинге самых инновационных городов мира

Тольятти занял 475 место в Innovation Cities Global Index — глобальный рейтинг инновационных городов мира с 2007 года выпускает международное агентство 2thinknow, базирующееся в Австралии.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 03:09
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное