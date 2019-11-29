Лига чемпионов
Gazeta.SPbСемак: «Спартак» играет строже в обороне
Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе.
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Главный тренер «Зенита» поделился своими ожиданиями от воскресной битвы двух столиц
Невские Новостивчера в 07:05
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