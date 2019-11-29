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Нева СпортНева СпортСемак: «Спартак» при Тедеско стал строже обороняться

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
По словам Семака, «Спартак» стал строже играть в обороне, пытаясь использовать самые сильные стороны своих футболистов.
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