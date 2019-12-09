Лига чемпионов
ТАСС СпортСемак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах.
Политика
Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось
По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Политика
Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2
В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или TurkStream на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Экономика
Сбербанк планирует в 2020 году ввести рефинансирование своей ипотеки
Сбербанк планирует ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году, сказал журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Кино
Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020
Список номинантов Голливудской ассоциации иностранной прессы был опубликован на сайте в понедельник, 9 декабря.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой
В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
Происшествия
Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора
Политика
Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Сайт «Миротворец» прекратит действовать
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Фигурное катание
Плющенко устроил потоп на катке в Румынии
Евгений Плющенко во время своего выступления в Клуже в Румынии после прыжка неудачно приземлился и пробил трубу с водой.
Авто
Audi обновила RS 5 Coupe и RS 5 Sportback
В Германии и других европейских странах продажи обновленных RS 5 стартуют в ближайшее время; цены начинаются с 83 500 евро или около 5,89 млн рублей.
Происшествия
Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности
Руководителя колледжа в Одессе, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.
Политика
Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев
Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.