Лига чемпионов
ТАСС СпортСемак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.
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Семак: «Зениту» нужно думать о своей игре, а не следить за ситуацией в Лейпциге
Чемпионатвчера в 14:01
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