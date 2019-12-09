Лига чемпионов
ТАСС СпортСемак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.
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Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Футбол
«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»
Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Экономика
Жители Бурятии смогут получить ипотеку под два процента
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Происшествия
Полиция поймала предположительного убийцу двух девушек в Екатеринбурге
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин в Екатеринбурге, заявил адвокат семей жертв Дмитрий Ушаков.
Политика
На Украине закрывается скандальный сайт «Миротворец»
В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
Политика
Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны
Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах.
Политика
В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского
Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Экономика
Дума приняла в первом чтении инвестиционный кодекс
Ещё один законопроект № 828239-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» принят в первом чтении для создания стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает Он отметил, что обсуждал вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Игры
Кооперативный хоррор-шутер GTFO выйдет в раннем доступе Steam сегодня
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
Политика
Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь
Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Общество
Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.