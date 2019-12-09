Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

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Семак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов

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