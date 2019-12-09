Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС СпортСемак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Лига чемпионов, Сергей Семак рассказывает о матче «Бенфика» – «Зенит»

Чемпионат07:10

Сутормин сможет вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов? У Семака ограниченный выбор на игру с «Бенфикой»

Спорт день за днем02:31

Семак: «Не верю, что „Лейпциг“ и „Лион“ могут договориться об исходе матча»

Sport24.ruвчера в 13:57

Игроки «Зенита» Дриусси и Жирков не сыграют с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Metaratingsвчера в 14:00

Семак: не боимся «Бенфику», но уважаем ее

РИА Новостивчера в 14:33

Сергей Семак: «Мы не боимся „Бенфику“, но уважаем этот клуб»

Sportbox.RUвчера в 14:10

Сергей Семак — о санкциях ВАДА, «Бенфике» и уровне РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Inkazan 04:29
Общество

Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
РИА Новости 09:19
Футбол

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»

Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Газета.Ru 01:10
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Экономика

Жители Бурятии смогут получить ипотеку под два процента

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых.
Информ Полис online 00:28
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Происшествия

Полиция поймала предположительного убийцу двух девушек в Екатеринбурге

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин в Екатеринбурге, заявил адвокат семей жертв Дмитрий Ушаков.
Московский Комсомолец 01:13
Политика

На Украине закрывается скандальный сайт «Миротворец»

В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
Российская газета 05:01
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
RT на русском 07:40
Политика

Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
РИА Новости 09:22
Общество

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Общество

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах.
РИА Новости 04:09
Политика

В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Газета.Ru 07:27
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Экономика

Дума приняла в первом чтении инвестиционный кодекс

Ещё один законопроект № 828239-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» принят в первом чтении для создания стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности.
Экономика и жизнь 09:31
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Политика

Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает Он отметил, что обсуждал вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Газета.Ru 09:13
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Вечерняя Москва 06:13
Кино

Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»

Культуромания вчера в 09:30
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Игры

Кооперативный хоррор-шутер GTFO выйдет в раннем доступе Steam сегодня

3DNews вчера в 12:10
Футбол

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии

Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.
РИА Новости 09:20
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Общество

Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:38
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное