Лига чемпионов
Вести.RuСемак: «Зенит» примерно понимает, как «Спартак» играет при Тедеско
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от принципиального матча российской премьер-лиги против "Спартака". Встреча состоится первого декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Политика
Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму
Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
Москва посоветовала Киеву не дрейфовать от статуса по Донбассу
Напомним, накануне в Вене состоялась очень тихая и неожиданная двухсторонняя встреча между Москвой и Киевом по газу, т.е. без посредничества Брюсселя.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Политика
Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Гаджеты
Microsoft признала ошибку в Windows 10
Компания Microsoft подтвердила наличие ошибки в Windows 10 версий 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Авто
Audi e-tron увеличил запас хода
Выпуск электрокроссовера Audi e-tron начался в прошлом году, а уже сейчас стало известно о первом обновлении.