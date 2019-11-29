Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от принципиального матча российской премьер-лиги против "Спартака". Встреча состоится первого декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Семак: «Зенит» примерно понимает, как «Спартак» играет при Тедеско

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