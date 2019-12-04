В последнее время ФК «не знает поражений». Как ранее писала «Мойка78», матч 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Игра состоится 6 декабря на «Газпром Арене» в Петербурге.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

Футбол Минспорт выделит на футбольную инфраструктуру 27 млрд рублей До 2024 года будет выделено 27 млрд рублей на строительство футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и организацию турниров.

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Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

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Политика Украина продлила антироссийские санкции «Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.

Происшествия Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Общество Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.

Футбол Президент УЕФА назвал VAR бардаком Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.