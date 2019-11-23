РПЛ

Экономика сегодняЭкономика сегодняСемак назвал Дзюбу одним из лучших игроков России

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
"Зенит" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги обыграл казанский "Рубин" на выезде со счетом 2:1. Победный гол забил форвард петербуржцев Артем Дзюба. «Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной и России», - рассказал журналистам Семак.
Читать в источнике
Комментировать1
Сергей Семак
Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
— Сергей Семак, российский футболистФорпост Северо-Запад 09:55

Подробнее о событии

Дзюба ответил хейтерам, Загитова — третья с чистым катанием, РУСАДА лишат статуса?

Спорт-Экспресс10:30

Семак: «Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром „Зенита“, сборной и чемпионата»

Sport24.ru08:18

Семак: «Дзюба доказал, что является лучшим бомбардиром чемпионата»

Sport.ru08:59

Сергей Семак: «Дзюба доказал, что он один из лучших игроков сборной и чемпионата»

Sports.ru08:38

Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России

РИА Новости08:29

Сергей Семак: У «Рубина» – дефицит фланговых атакующих футболистов

Татар-информ08:42

Сергей Семак: Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях

Советский спорт09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Происшествия

В Анапе для тушения пожара в камышах подготовили вертолет

Площадь пожара в камышах в Анапе на Кубани составляет сейчас порядка 1 тысячи квадратных метров, в готовность приведен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
РИА Новости 09:07
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Музыка

Пол Маккартни опубликовал две новые песни

Телепрограмма вчера в 23:41
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Происшествия

В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.
РБК 14:45
Культура

В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»

Юные зрители Уфы снова увидят любимых героев: Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север.
Собака.ru 21 ноября в 05:27
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

Медведев назвал цель партии «Единая Россия» на предстоящих выборах

Глава правительства, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на предстоящих выборах – это победить честно, уверенно и безоговорочно.
ПолитРоссия 07:21
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Life.ru 10:25
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Политика

СБУ заявила о блокировании поставок угля из Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о блокировании механизма поставок угля, добытого на «временно оккупированных территориях», в том числе в страны Европы.
Коммерсантъ 13:33
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Хоккей

Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал сына на раскатке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс».
Чемпионат 13:16
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 21 ноября в 14:21
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 00:13
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Азов» вошёл в Средиземное море

News.ru 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное