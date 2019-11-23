Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.

"Зенит" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги обыграл казанский "Рубин" на выезде со счетом 2:1. Победный гол забил форвард петербуржцев Артем Дзюба. «Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной и России», - рассказал журналистам Семак.

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