Семак заявил, что уже не первый год ждёт полноценного возвращения Кокорина, которому мешают «то травма, то другие обстоятельства». Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.

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