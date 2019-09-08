Футбол
News.ruСемак назвал Кокорина мечтой любого тренера
Семак заявил, что уже не первый год ждёт полноценного возвращения Кокорина, которому мешают «то травма, то другие обстоятельства». Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей
На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
РИАЦ 03:09
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
DP.RU 09:00
Здоровье
Специалисты рассказали о вреде свиного мяса
Медики считают, что существует пять причин для отказа употребления свиного мяса.
MedikForum.ru 05:31
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
РИА Новости 07:17
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Баскетбол
Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ
ProstoProSport 11:02
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
В ДТП с грузовиком на трассе М-8 в Подмосковье погибли два человека
Подмосковье Сегодня 07:28