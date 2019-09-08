Футбол
News.ruСемак назвал Кокорина мечтой любого тренера
Семак заявил, что уже не первый год ждёт полноценного возвращения Кокорина, которому мешают «то травма, то другие обстоятельства». Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
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Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
РИА Новости 20:57
Политика
Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в Единый день голосования.
BFM.ru 10:40
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму
Явка на выборах в Мосгордуму в среднем по городу составила 21,45%. Это чуть больше, чем на выборах 2014 года.
Российская газета 16:39
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Политика
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Комсомольская правда 09:53
Гаджеты
Сдвоенная вдвижная фронтальная камера и основная четырехмодульная: опубликованы изображения и характеристики смартфона Vivo V17 Pro
iXBT.com 13:35
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
Известия 13:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
Ридус 16:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Единоборства
Хабиб предложил Сен-Пьеру сфотографировать его пояс
Нева Спорт 15:14
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59