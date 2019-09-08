Футбол
Мойка78Семак назвал Кокорина одним из лучших игроков России
Наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что Кокорин является «одним из лучших в России» и любой тренер мечтает иметь спортсмена у себя в команде. Ранее «Мойка78» писала, что Кокорина и Мамаева выпускают по УДО. Вердикт по делу футболистов выносил Белгородский суд.
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Семак – о Кокорине: «Уже не первый год жду его появления. Он один из лучших в России»
Спорт БИЗНЕС Online10:05
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