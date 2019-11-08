Футбол

РБКРБКСемак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле. Об этом 43-летний специалист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
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с чего всё началось

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".
Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Подробнее о событии

Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Семак: «Кокорин смог бы играть и помогать „Зениту“ уже сейчас»

Sport24.ru02:55

Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения

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Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:41, Вашингтон
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