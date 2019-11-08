Футбол
РБКСемак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле. Об этом 43-летний специалист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
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Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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