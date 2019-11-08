Футбол

РБКРБКСемак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле. Об этом 43-летний специалист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
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с чего всё началось

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".
Спорт-Экспрессвчера в 16:30

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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Семак: «Кокорин смог бы играть и помогать „Зениту“ уже сейчас»

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Известия00:28

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество

Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Известия 10:28
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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Происшествия

Мать и четверо детей погибли от отравления угарным газом под Саратовом

Радио Комсомольская правда 02:07
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Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
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В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
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На МКС для выдержки отправлено французское вино

Для исследования процесса выдержки вина в условиях микрогравитации французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на борту грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина.
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В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
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Политика

Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы

Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
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Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
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Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
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Щербакова лидирует после короткой программы в Китае

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru 06:01
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
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Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
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Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене

Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru 03:00
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Индия поставила новую планетарную цель: Венера

«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

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Доктор Мясников рассказал, какая боль сигнализирует о раке мозга

В эфире своей телепрограммы известный российский медик рассказал, как правильно бороться с обычной головной болью, и какие признаки говорят об опухоли или аневризме мозга.
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Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина

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