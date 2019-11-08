Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".

с чего всё началось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле. Об этом 43-летний специалист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

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