Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Зенит — Ростов
19 октября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова. Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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