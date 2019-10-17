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Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова. Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.
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Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
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