Футбол
Невские НовостиСемак назвал «красивым» гол «Енисея» в ворота «Зенита»
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Главный тренер петербургской команды прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Енисей», который завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал «красивым» и случайным гол «Енисея» в ворота «Зенита» в матче в Красноярске.
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Алексей Стрепетов: «Семак в матче с „Енисеем“ получил много полезной информации»
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