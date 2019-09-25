Главный тренер петербургской команды прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Енисей», который завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал «красивым» и случайным гол «Енисея» в ворота «Зенита» в матче в Красноярске.

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