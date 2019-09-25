Футбол
Мойка78Семак назвал сложным матч с «Енисеем»
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча Кубка России с красноярским «Енисеем». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу сине-бело-голубых. По словам специалиста, матч был очень сложным, а силы и шансы стороны были совершенно равны.
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Алексей Стрепетов: «Семак в матче с „Енисеем“ получил много полезной информации»
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