Футбол

Мойка78Мойка78Семак назвал сложным матч с «Енисеем»

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча Кубка России с красноярским «Енисеем». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу сине-бело-голубых. По словам специалиста, матч был очень сложным, а силы и шансы стороны были совершенно равны.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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