РПЛ
Нева СпортСемак назвал состав «Зенита» на матч с ЦСКА, Азмун и Дзюба — в старте
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил состав команды на матч с ЦСКА. Игра будет проходить в рамках 15-го тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Кержаков — на воротах, Дзюба — на поле. «Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
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