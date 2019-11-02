РПЛ

Невские НовостиНевские НовостиДзюба и Жирков выйдут на поле с первых минут в матче с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
По решению тренерского штаба с первых минут на поле против армейцев выйдут: Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, ворота будет защищать Михаил Кержаков.
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