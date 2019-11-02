РПЛ
Невские НовостиДзюба и Жирков выйдут на поле с первых минут в матче с ЦСКА
|45′+1′
Никола Влашич
|52′
Яка Бийол
|54′
Яка Бийол
|55′
Вадим Карпов
|60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
|60′
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|67′
Александр Ерохин
|73′
|78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
17
Шатов
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
14
Набабкин
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
По решению тренерского штаба с первых минут на поле против армейцев выйдут: Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, ворота будет защищать Михаил Кержаков.
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Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
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