По решению тренерского штаба с первых минут на поле против армейцев выйдут: Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, ворота будет защищать Михаил Кержаков.

Дзюба и Жирков выйдут на поле с первых минут в матче с ЦСКА

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