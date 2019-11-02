РПЛ

Нева СпортНева СпортСемак назвал состав «Зенита» на матч с ЦСКА, Азмун и Дзюба — в старте

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил состав команды на матч с ЦСКА. Игра будет проходить в рамках 15-го тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.
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