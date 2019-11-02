РПЛ
Нева СпортСемак назвал состав «Зенита» на матч с ЦСКА, Азмун и Дзюба — в старте
|45′+1′
Никола Влашич
|52′
Яка Бийол
|54′
Яка Бийол
|55′
Вадим Карпов
|60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
|60′
|64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|67′
Александр Ерохин
|73′
|78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
|86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|89′
|90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
|90′+4′
Вильмар Барриос
|90′+6′
|90′+6′
Марио Фернандес
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
17
Шатов
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
14
Набабкин
29
Бийол
27
Гогуа
8
Влашич
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил состав команды на матч с ЦСКА. Игра будет проходить в рамках 15-го тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
КП - Санкт-Петербург11:06
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток 03:42
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам
После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.
ToDay News Ufa 12:28
Футбол
Владимир Хашиг: CAS отказал в апелляции по Мураду Мусаеву
Генеральный директор «Краснодара» Владими Хашиг рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию клуба на отстранение главного тренера команды Мурада Мусаева в еврокубках.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:54
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости 11:59
Футбол
Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией „Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»
После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным.
Спорт-Экспресс 15:52
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru вчера в 07:07
Футбол
Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба
Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов 16:14
Политика
Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника «Глонасс»
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, намечавшийся на 2 декабря, отложен на неделю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в костюме кошки всю ночь приставала к женщинам в баре
Во время встречи Хэллоуина в столичном баре G, Вера Брежнева была одета в костюм женщины-кошки.
ИнфоСМИ 10:15
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Авто
Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены
Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
SM News вчера в 09:45
Наука
Хирургия мозга, или Как управлять устройствами силой мысли
В будущем компьютер сможет интерпретировать снимаемый ими сигнал и передавать соответствующие команды прямо на управляемое устройство или, наоборот, транслировать «ощущения» с периферических электронных устройств непосредственно в мозг.
Популярная механика 02:17
Наука
Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Мойка78 30 октября в 18:58
Политика
Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Ридус 11:42
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК вчера в 13:56
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 06:55