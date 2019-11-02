Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил состав команды на матч с ЦСКА. Игра будет проходить в рамках 15-го тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.

Семак назвал состав «Зенита» на матч с ЦСКА, Азмун и Дзюба — в старте

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