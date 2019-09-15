Лига чемпионов
Sport24.ruСемак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».
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Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
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Киркоров спел на свадьбе у Собчак
Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт вчера в 03:13
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Кабутов справа отправил мяч по воздуху в штрафную хозяев, где Соболев опередил Мартыновича и метров с семи отправил мяч в правый от голкипера угол - 0:1, 12-я минута.
Российская газета 14:00
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
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Нева Спорт 01:12
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66»
Компания Энцо Феррари фактически считала Ле-Ман своей вотчиной, однако энтузиастам под руководством легендарного конструктора Кэролла Шелби удалось невозможное.
F1news.ru 14:33
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Кино
Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат
Новые Известия 13 сентября в 15:56
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Происшествия
Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
RT на русском 11:19
Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест
Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.
РИА Новости вчера в 12:00
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина
Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Политика
«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости вчера в 02:40
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия
Болельщики подрались с хоккеистом на матче в Новосибирске
Алтайская правда 07:18
Шоу-бизнес
Галустян отравился дорогим деликатесом в московском ресторане
Московский Комсомолец 08:47
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма 13 сентября в 23:55
Гаджеты
Gigabyte готовит изогнутый монитор Aorus CV27Q с частотой 165 Гц
Компания Gigabyte готовит к выходу в продажу изогнутый игровой монитор Aorus CV27Q.
Игромания.ру 13 сентября в 15:58