Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24. Встреча прошла в Туле и завершилась минимальной победой "Зенита".

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