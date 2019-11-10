Футбол
Газета.RuСемак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|24′
Вячеслав Караваев
|46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
|49′
Виктор Альварес
|55′
|63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
|69′
|79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
27
Ломовицкий
71
Денисов
70
Костадинов
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ткачев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
91
Сутормин
7
Азмун
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24. Встреча прошла в Туле и завершилась минимальной победой "Зенита".
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