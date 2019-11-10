Футбол

Газета.RuГазета.RuСемак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24. Встреча прошла в Туле и завершилась минимальной победой "Зенита".
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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