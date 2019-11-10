Футбол
Газета.RuСемак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|24′
Вячеслав Караваев
|46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
|49′
Виктор Альварес
|55′
|63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
|69′
|79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
27
Ломовицкий
71
Денисов
70
Костадинов
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ткачев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
91
Сутормин
7
Азмун
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24. Встреча прошла в Туле и завершилась минимальной победой "Зенита".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»
Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание 47news.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Спорт
«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем
Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Теннис
Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Кино
На «Золотой глобус» отобрали шесть российских фильмов
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Политика
Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом.
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC
Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Футбол
Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.