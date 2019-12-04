Футбол
ProstoProSportСемак не считает «Зенит» империей зла
«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.
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с чего всё началось
Не помню в «Зените» футболистов, которые восстанавливаются у себя дома.Фонтанка.Ру07:22
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Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Политика
В Крыму отдали должное позиции президента Казахстана
Отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма с Россией аннексией закономерен, отметил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Армия и оружие
ООН попросила Украину расследовать мародёрство военных в Донбассе
Управление ООН призвало Генеральную прокуратуру Украины, Военную прокуратуру, ГБУ и другие ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе.
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» из экзамена на получение прав
В Госавтоиспекции считают, что этап «площадка» при испытаниях на получение водительских прав дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно, заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Космос
ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Общество
Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте
Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
Футбол
Пеп о плотном графике Ливерпуля: «У них должок, в прошлом сезоне мы провели на 10 матчей больше»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил расписание игр «Ливерпуля» и своей команды.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.