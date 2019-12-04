Футбол
ProstoProSportСемак не считает «Зенит» империей зла
«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.
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Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Политика
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Политика
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, которую мы не видим
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Армия и оружие
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое цитирует начальника Генштаба ВС КНДР Пак Хен Чхона.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Политика
Захват Балкан: Северная Македония вливается в НАТО
Испания является последним 29 государством Альянса, которое пока не ратифицировало в своем парламенте протокол вступления в НАТО Северной Македонии.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Здоровье
Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи
Согласно новому стандарту оказания онкологической помощи, после установки диагноза специалисты многопрофильного центра, чтобы определить тактику лечения, проводят консилиум.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Наука
Фото глазами животных — создан уникальный редактор снимков
Программа, названная Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA) (Количественный анализ цветного рисунка), позволяет людям менять цифровые фотографии в соответствии с тем, как отображенные на них предметы видели бы животные.
Политика
СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады
Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.