«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.

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Наука Фото глазами животных — создан уникальный редактор снимков Программа, названная Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA) (Количественный анализ цветного рисунка), позволяет людям менять цифровые фотографии в соответствии с тем, как отображенные на них предметы видели бы животные.