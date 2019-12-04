Футбол

ProstoProSportProstoProSportСемак не считает «Зенит» империей зла

«Зенит» не является империей зла. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Семак. По словам специалиста, нимба у него также нет.
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В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

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Сергей Семак: Мы не империя зла, но и нимба у меня нет

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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