Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании матча в Лиссабоне против местной «Бенфики» заявил, что не считает катастрофой результат своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Семак не считает катастрофой результат «Зенита» в Лиге Чемпионов

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