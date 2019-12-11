Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСемак не считает катастрофой результат «Зенита» в Лиге Чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании матча в Лиссабоне против местной «Бенфики» заявил, что не считает катастрофой результат своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
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