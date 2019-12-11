Лига чемпионов

Невские НовостиНевские НовостиСемак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет матча в Лиссабоне – 3:0. В это же время «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом». В итоге петербуржцы остались без Европы.
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Сергей Семак
Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.
— Сергей Семак, российский футболистSports.ru вчера в 19:47

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