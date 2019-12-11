Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.

Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет матча в Лиссабоне – 3:0. В это же время «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом». В итоге петербуржцы остались без Европы.

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

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