Лига чемпионов
Невские НовостиСемак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет матча в Лиссабоне – 3:0. В это же время «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом». В итоге петербуржцы остались без Европы.
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Сергей Семак: «„Зенит“ допускал слишком много ошибок в простых ситуациях»
Спорт-Экспрессвчера в 17:35
«Зенит» не одержал ни одной победы в еврокубках в гостях под руководством Семака
Спорт день за днемвчера в 17:40
Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»
Sports.ruвчера в 19:47
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«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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