Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет матча в Лиссабоне – 3:0. В это же время «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом». В итоге петербуржцы остались без Европы.

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

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