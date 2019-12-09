Лига чемпионов
ТАСС СпортСемак: «Зенит» не боится «Бенфику» перед матчем в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.
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Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Религия
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя проведет патриарх
Церемония отпевания экс-мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, ее проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте пресс-службы предстоятеля.
Общество
Ученые пометили белого медведя надписью «Т-34»
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Происшествия
Полиция поймала предположительного убийцу двух девушек в Екатеринбурге
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин в Екатеринбурге, заявил адвокат семей жертв Дмитрий Ушаков.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите
О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
Общество
В правительстве хотят защитить пенсии от взыскания долгов
Отмечается, что в случае утверждения документа, "неприкосновенными" для взыскания долгов станут страховая пенсия по старости и инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.
Армия и оружие
Министерство обороны провело в космосе эксперимент
Политика
На Украине против Порошенко возбуждено дело за госизмену
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о госизмене против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Экономика
Жители Бурятии смогут получить ипотеку под два процента
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых.
Политика
На Украине закрывается скандальный сайт «Миротворец»
В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
Экономика
Рекламный рынок России вырос на 5%
Отмечается отрицательная динамика объема рекламы на телевидении и в прессе. Пресса показывает спад уже не первый год.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Общество
«Тинькофф» объявил о запуске первого суперприложения в России
Суперприложение создали на базе существующего мобильного приложения «Тинькофф».
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах.
Происшествия
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы
Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Футбол
Сычев объявил о завершении карьеры
Общество
Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме
Бэнкси показал свое новое граффити, которое нарисовано в Бирмингеме, Британия, по случаю Рождества.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает Он отметил, что обсуждал вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Общество
В Орле волонтеров призвали заботиться о ветеринарах. Вместо ветеранов
Заботиться о ветеринарах вместо ветеранов призвал баннер с социальной рекламой, вывешенный в центре Орла.
Хоккей
Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.