Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам с призывом соблюдать меры предосторожности против распространения короновируса.

Семак обратился к болельщикам «Зенита» из-за ситуации с коронавирусом

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