Коронавирус
Газета.RuСемак обратился к болельщикам «Зенита» из-за ситуации с коронавирусом
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам с призывом соблюдать меры предосторожности против распространения короновируса.
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Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
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Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
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В США начались испытания вакцины от коронавируса
Всего, по оценкам экспертов в области здравоохранения, на полноценное внедрение вакцины уйдет от 1 года до 1,5 лет.
Армия и оружие
На параде Победы покажут три новые системы ПВО
На параде в честь 75-летия Победы в Москве впервые примут участие три новых зенитных комплекса: С-300В4, "Бук-М3" и "Деривация".
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Благодаря коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище
Вспышка пневмонии COVID-19 в итальянской Венеции привела к улучшению состояния города: вода в каналах стала более прозрачной.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Футбол
Три английских клуба претендуют на Чалова
«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.
Политика
Путин допустил перенос сроков голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин допустил перенос сроков всероссийского голосования по поправке к Конституции на более поздний срок, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.
Наука
Ноты помогли при создании новых белков
Биоинженеры из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который переводит структуру белка в музыкальные ноты, а затем использует их для машинного обучения.
Общество
На Кубани из-за коронавируса могут закрыть ТРЦ и кафе
В муниципалитетах Кубани созданы 43 пункта обсервации для временной изоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции, а также людей, контактировавших с ними.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
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Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью
Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
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Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.