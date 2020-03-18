Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСемак обратился к болельщикам «Зенита» из-за ситуации с коронавирусом

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам с призывом соблюдать меры предосторожности против распространения короновируса.
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Семак обратился к болельщикам «Зенита» из-за ситуации с коронавирусом

Газета.Ru10:40

Семак обратился к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом

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«Зенит» опубликовал обращение Семака к болельщикам

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Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями

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Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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