Лига чемпионов
NewInformСемак оценил игру «Зенита» против клуба «РБ Лейпциг»
«Зенит» не может себе позволить выпускать столько иностранцев в составе, так как в РПЛ действует лимит. Семак уверен, что питерский клуб должен понимать, в каком направлении двигаться. Напомним, что в матче 4-го тура групповой стадии ЛЧ «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Общество
Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
VSE42.RU вчера в 07:02
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку
На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Дилеры японского автомобильного бренда Nissan начали продажи обновленного внедорожника Terra.
Car.ru 00:12
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
Общество
ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама
Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.
Ведомости 08:53
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Гаджеты
Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Политика
Рааб назвал абсурдом заявления о вмешательстве РФ в дела Лондона
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал абсурдными предположения о том, что Россия может вмешиваться в политические дела его страны.
News.ru 03:47
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Футбол
«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Советский спорт вчера в 14:52
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Культура
Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»
Народные новости 04:28
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Политика
Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским
Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
SM News вчера в 14:54
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник вчера в 03:12
Общество
ФСИН рассказала, какие животные проносят наркотики в тюрьмы России
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, что наркотики в российские тюрьмы проносят не только коты, но и собаки, голуби и даже обезьяны, передает "Говорит Москва".
Газета.Ru 07:49