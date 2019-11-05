Лига чемпионов
NewInformСемак оценил игру «Зенита» против клуба «РБ Лейпциг»
«Зенит» не может себе позволить выпускать столько иностранцев в составе, так как в РПЛ действует лимит. Семак уверен, что питерский клуб должен понимать, в каком направлении двигаться. Напомним, что в матче 4-го тура групповой стадии ЛЧ «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2.
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Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:48
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