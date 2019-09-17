Лига чемпионов

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападСемак оценил игру «Зенита» в матче с «Лионом»

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Во вторник, 17 сентября, наставник «Зенита» Сергей Семак назвал ничью с французским «Лионом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов справедливым результатом.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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