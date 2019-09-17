Во вторник, 17 сентября, наставник «Зенита» Сергей Семак назвал ничью с французским «Лионом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов справедливым результатом.

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Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Лионом»

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